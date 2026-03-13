タレントの長嶋一茂が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。人の誕生日がまったく覚えられないことを明かす一幕があった。この日の番組冒頭、共演の高嶋ちさ子が１月２６日に６０歳の誕生日を迎えた一茂に「ちょっとプレゼントは保留してもらってもいいですか？私としては痛恨のミス」と頭を下げた。誕生日プレゼントを忘れていたことを謝罪された一茂が「本当に今日でこの話は終