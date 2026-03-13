札幌市の通信制高校在学時に繰り返し性被害を受けたとして、20代女性が50代元教員と学校法人に損害賠償を求めている訴訟を巡り、同法人も元教員に損害賠償を求め提訴する方針であることが13日、代理人弁護士への取材で分かった。