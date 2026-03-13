ヤクルトは13日、14日のオリックス戦（神宮15時〜）のチケットが完売したと発表した。同戦は、昨年限りで現役を引退した川端慎吾内野手（38）の引退試合となっている。15年に首位打者、最多安打のタイトルを獲得した川端は現在、2軍打撃コーチを務めている。引退試合に出場するため、この日支配下選手登録された。