第４子を妊娠中のタレント・浜田翔子が、斬新なマタニティーフォトを公開した。１３日までに自身のインスタグラムを更新し「エコー写真シールを貼りマタニティフォト」を撮影したと報告。「お腹シールは今まであまり惹かれるものがなかったのだけど、、このエコー写真シールは、子供たちも赤ちゃんいるって事がわかったり貼ってる時間も素敵な時間になりました」と大満足。「水通しとかバースプランとかもしなきゃだった。出産