◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）西前頭４枚目・隆の勝（湊川）に初黒星を喫した。西同５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）に立ち合いで右のど輪から攻めたが、いなされてバランスを崩し、勢い余って土俵下に飛び出した。「一歩目は良かったけど、その後が問題。止まれなかった」と肩を落とした。初日からの連勝は５で止まったが、状態はキープできている。「悔しいけど、調子はいいので。明日からまた連勝でき