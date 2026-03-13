LUNA SEAのRYUICHIこと河村隆一さんが自身のインスタグラムで、有明アリーナでのライブを終えた思いを投稿しました。【写真を見る】【 LUNA SEA・RYUICHI 】「共にいるんだな」旅立った真矢さんに万感の思い有明アリーナライブを終えて伝えるRYUICHIさんは「時を重ね…思いを重ね…」「昨夜のステージでは今まで以上に、その存在の大きさを感じられた」と思い返し、「LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024. ERA TO ERA」で、ステ