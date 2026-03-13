記者会見する公正取引委員会の担当者。左は無償保管させていたものと同型の印版と木型＝13日午後、東京都港区段ボールなど紙製品の製造を委託した132業者に印版や木型を無償で保管させたとして、公正取引委員会は13日、段ボール製造販売大手「日本トーカンパッケージ」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反を認定し、再発防止と保管費用の支払いを求めて勧告した。公取委によると、印版は企業ロゴや商品名を印刷