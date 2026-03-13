ロケバス内で20代の女性に性的暴行を加えた罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が開かれました。斉藤被告は「同意があると思った」と、無罪を主張しました。■倍率14倍超え、注目の初公判初公判を終えた、その表情は…。記者「斉藤被告を乗せた車が東京地裁から出てきました」記者「ファンの方にメッセージとかありませんか？何か一言ありませんか？」◇13日午前9時ごろ。記者「東京地