ミラノ・コルティナパラリンピックは１３日、スノーボード男女バンクドスラロームが行われ、女子下肢障害ＬＬ２の坂下恵里（三菱オートリース）は７位だった。スノーボードの日本勢女子として初めてパラリンピックに出場した坂下はバンクドスラロームで７位。１回目に全体７位とし、攻めの気持ちで臨んだ２回目にタイムを縮めたが順位は変わらず、手をたたいて悔しがった。８日のスノーボードクロスも８位で、出場２戦でいず