◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）西小結・熱海富士（伊勢ケ浜）が、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を一方的に押し出して３勝３敗とした。過去２勝８敗の大関に対し、わずか２秒１で決着。「単純に勝てたことがうれしい。いつも通りやることをやって、自分の相撲を取り切ろうと思った」と語った。今場所は静岡県出身では９６年ぶりの新三役として臨んでいるが「三役とかはあまり考えてない」と平常心を強調した