チェルシーは13日、イングランド代表DFリース・ジェームズとの契約延長を発表した。新たな契約期間は2032年6月30日までとなり、当初の契約期間から4年間の延長が実現した形に。生え抜きのキャプテンとの新契約締結を最優先事項としていたチェルシーだが、ここ数週間で交渉は急速に進展したようだ。現在26歳のR・ジェームズはチェルシーの下部組織出身で、2019年9月にクラブOBであるフランク・ランパード監督（現：コヴェント