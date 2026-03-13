ペダル付き電動バイク、いわゆるモペットを電動アシスト自転車と装い、バイク卸売り大手の「バイク王」におよそ240台販売し、5000万円近くをだまし取ったとして、警視庁が服飾雑貨販売会社の社長ら5人を書類送検したことがわかりました。【写真で見る】「電動アシスト自転車です」と記載された販売サイト本当はモペットなのに…認識の曖昧さを悪用2025年9月、JNNのカメラは東京・渋谷区の販売店を、警視庁が家宅捜索する様子を捉え