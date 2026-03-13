カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪金メダルのチーム・ハッセルボリ（スウェーデン）が、女王としての初陣で勝利を収めた。スウェーデン代表として挑んだ先月のミラノ・コルティナ五輪では頂点の座を奪取。軽井沢国際選手権初日（１３日、長野・軽井沢アイスパーク）の予選では、チーム・グレイウィザーズ（カナダ）を８―４で下して白星スタートを切った。スキップのアンナ・ハッセルボリは「五輪後の初めてのゲームで、