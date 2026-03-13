お笑いコンビ「おぎやはぎ」（矢作兼、小木博明）が１２日深夜放送のＴＢＳラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」に出演。野球国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」への素直な感想を語った。矢作は「今はもうＷＢＣ一色ですね」と切り出すと「あれ、地上波でやってないじゃない？Ｎｅｔｆｌｉｘでしかやってないけども。盛り上がってるんですかね？」と素朴な疑問を吐露した。小木が「盛り上が