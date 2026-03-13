カシオ計算機は、G-SHOCKのスポーツライン「G-SQUAD」から新モデル「GM-H5600」シリーズを発売した。ブラック系の「GM-H5600-1JR」とゴールド系の「GM-H5600-9JR」の2モデルで、価格はいずれも51,700円。GM-H5600シリーズ「GM-H5600」シリーズは、既存モデル「DW-H5600」の機能を継承しつつ、ベゼル部分にステンレススチールを採用した。ベゼルのディンプル部分には4カ所の切削穴を設け、ハイテクギア感とスポーティーな印象を高め