長く寒い冬を乗り切るため北欧では様々な織物が作られてきた。それは手工芸となり、部屋を彩るインテリアとなり、やがてアートへと発展した。そんな北欧の手仕事の歴史と魅力を一望できるのが本展だ。ミッドセンチュリー期の名作から知る、北欧暮らしの本質北欧テキスタイルの原点は、名もなき農家の女性たちが家族のため、嫁ぐ自身のために織った手仕事。会場では、膨大な時間と手間を感じる手仕事から展示が始まる。19世紀後半に