中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月13日】中国商務部報道官は13日、米通商代表部（USTR）が中国を含む16カ国・地域を対象に「生産能力過剰」をめぐり通商法301条に基づく調査を開始すると発表したことについて、中国は米国に対し、誤った措置を早急に改め、対話と協議を通じて問題を解決する正しい軌道に戻るよう促すと表明した。報道官は次のように述べた。中国は、米国が「生産能力過剰」を理由に、中国