ジュエリーブランドCanal４℃から、人気キャラクターANDY THE MOUSEとのコラボレーションジュエリーが登場します。松本セイジ氏が描く愛らしいねずみの男の子ANDYの世界観を、立体的なフォルムと繊細なディテールで表現。チーズをテーマにしたユーモラスなモチーフに、ジュエリーならではの上品なきらめきを添えた特別なコレクションです。2026年3月13日（金）より全