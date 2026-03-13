13日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の長妻昭議員が質問する中、議場内が騒然となった。【映像】「シャットアウト」の瞬間（実際の様子）長妻議員は「アメリカのイランに対する攻撃が国連憲章上違反した攻撃なのか、あるいは違反していない攻撃なのか分からない。そのままでもアメリカに金銭も含めた支援はできるか、できないのか？」と質問。これに茂木敏充外務大臣が挙手したが、議場には「総理」「外務大臣は答