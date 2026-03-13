「働き方」について議論する厚生労働省の審議会では13日、高市首相が表明した「裁量労働制」の見直しをめぐり、労働者側と経営者側で意見が対立しました。厚労省の審議会ではいま、労働時間規制について定める労働基準法の見直しに向け、有識者らによる議論が進められています。13日の審議会では、労働者と経営者が事前に決めた「みなし労働時間」をもとに賃金を支払う「裁量労働制」の対象業務の拡大をめぐり、意見が対立しました