プロ野球ファームリーグ・オイシックス新潟アルビレックスBC。3月14日の開幕を前に、桑田真澄CBOがシーズンに向けた意気込みを語りました。 ◆新潟で情報番組に生出演 今シーズン、オイシックスのCBO（チーフベースボールオフィサー）に就任した桑田真澄さん。開幕を週末に控え3月9日、テレビ新潟の番組に生出演しました。 ◆「チームが成長していけるように」