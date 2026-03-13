老後の孤独が老後破産を招いてしまう理由とは何なのでしょうか？ 元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。 孤独はモチベーションを下げる年齢に関係なく、人は孤独な状況に置かれると、やる気が起きなくなったり、モチベーションが下がったりすることがあります。モチベーションが低下すると、生活する気力そのものが弱くなってしまうこともあります。その結果、自暴自棄になってお金を使ってしまったり、本来であれば働いて収入を