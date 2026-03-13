格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン）」への出場で知られる黒ギャルモデルの木村美玲さん（30）が、自身のインスタグラムで結婚と妊娠を報告した。【写真】黒ギャルモデル木村美玲さんとタトゥーがワイルドなイケメン夫木村美玲さんは「私事ですが、この度“木村”を卒業いたしました。そして新しい命を授かりました」と結婚と妊娠を公表した。公表するかどうか迷いもあったというが、「自分らしくいたいと思い、今