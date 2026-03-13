身近な言葉の響きに隠れた共通項を探り、空白を埋めるひと時を楽しみましょう。今回は、体に関わる表現から人間関係まで、多彩な分野から選定しました。4つのキーワード全てを正しく成立させる2文字の音が何か、これまでの経験を基に特定してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□かか□□じみ□□じ□□まえヒント：初対面ではなく、何度も顔を合わせてよく知