新疆ウイグル自治区のウルムチウォーターパークのパンダ館は2月19日にプレオープンし、中国の「国宝」と呼ばれるパンダを至近距離から見ることができるとあり、多くの市民や観光客でにぎわいを見せている。中国新聞網が伝えた。パンダ館では、中国ジャイアントパンダ保護研究センターから来た雄のパンダ「徳瑞（ダールイ）」と「宝元（バオユエン）」が暮らしており、のんびりと休んだり、じゃれ合って遊んだりしていてとてもかわ