Q. 毎朝、果物ジュースを飲んでいます。ダイエット中でも続けて大丈夫でしょうか？Q. 「お肌の調子や健康によさそうなので、毎朝欠かさず果物ジュースを飲んでいます。ダイエット中も飲み続けて大丈夫でしょうか？ 避けた方がいい果物など、何か注意点があれば知りたいです」A. ダイエット中はジュースではなく「果物そのもの」を適量食べましょう体によさそうなイメージのある果物ジュースですが、ダイエットという観点では注意が