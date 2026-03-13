ワイヤレス充電システムを搭載のちいさなクルマ2026年2月13日から15日までの3日間、インテックス大阪（大阪市住之江区）を会場に開催された関西最大級のカスタマイズカーの祭典「大阪オートメッセ2026」では、さまざまな車両が展示され来場者の注目を集めていました。今回はその中から、大阪府のブースに展示されていたトヨタ「C＋pod」をご紹介します。【画像】超いいじゃん！これがトヨタの斬新「ちいさなクルマ」です！ 画