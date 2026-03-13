Image: Apple 目に見えない良い進化。先日発売された9万9800円のMacBook Neo。iPhone向けのチップを採用したことで、処理能力どうなの？ みたいな不安がありましたが、実際触ってみたら意外とサクサク。Webブラウジング、メール、オフィス系アプリ操作など、軽作業なら全然問題なさそうな印象でした。これなら学生がバリバリ持ち運んで使うよMacとしても、確かに良さそうなチョイスですねー