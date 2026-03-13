長野久義氏、川端慎吾氏の引退試合が14日に行われる巨人は13日、プロ野球公示で昨季限りで現役を引退した長野久義氏を外野手として登録した。巨人は14日で日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で引退試合を実施する。日本野球機構（NPB）は15時過ぎに支配下選手登録公示として長野氏の登録を発表した。長野氏は2009年のドラフト1位指名でジャイアンツへ入団。ルーキーの2010年から活躍し打率.288、19本塁打、52打点で新人王