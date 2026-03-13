英雄が再びメキシコ代表に戻ってくるかもしれない。メキシコの名門クラブ・アメリカは現地３月12日、アキレス腱を断裂したメキシコ代表のGKルイス・マラゴンの手術が成功したと発表。完治まで半年以上が見込まれ、北中米ワールドカップへの出場は極めて難しい状態となった。 メキシコ代表の正GK候補にまさかの事態。英紙『Daily Mail』によると、マラゴンの代わりに、2006年のドイツ大会から５大会連続でW杯に参戦して