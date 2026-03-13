登録有形文化財が「歴史とモダン」のゲストハウスに再生 老朽化した国の登録有形文化財が結婚式場のゲストハウスとして再生され、3月14日、オープンを迎えます。 【写真を見る】「森の中の結婚式場」に「文化財を再生したゲストハウス」コロナ禍を経てブライダル業界に戻る活気 特別な1日を新しいスタイルで=静岡 コロナ禍を経て、ブライダル業界に活気が戻る今、結婚式のあり方も大きく変わっています。 まるで海に浮か