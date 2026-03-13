時代を超えて愛される昭和の味。 「体にやさしいラーメン」にこだわり、厨房に立ち続ける90歳の女性がいます。創業当時の味を、現在は親子2人で守っています。 【写真を見る】"体にやさしいラーメン"にこだわる浜松市中央区丸塚町にある「ラーメン味佳」 豚骨・鶏ガラ・魚介だしのあっさり醤油スープに、自家製麺と自家製チャーシュー。昔ながらの昭和の味が人気の浜松市中央区丸塚町にある