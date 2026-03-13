俳優の竹内涼真、シンガー・ソングライターの優里が、13日午後9時から放送の『ミュージックステーション』出演前に囲み取材に応じ、このあと2人が出演する『Mステ』への思いを語った。【写真】仲良さそう！笑顔でピースする竹内涼真＆優里竹内は今回『Mステ』初歌唱。4月4日に開幕予定の主演ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の劇中歌「ラストチャンスサルベーション」を共演キャスト陣と共に披露する。そして優里は、竹内主演の同