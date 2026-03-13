グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が13日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで『THE 1st MINI ALBUM EUPHORIA 発売記念 FAN SHOWCASE IN JAPAN』を開催。初来日イベントとなった。【写真】ショーケースを満喫するALD1大歓声に迎えられたALPHA DRIVE ONEは満開の笑顔で登場。リーダーのLEOは「日本でALLYZの皆さんに会えてうれしいです」、X