ボートレースからつで17日に開幕する「G2唐津MB大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」に出場する地元・佐賀支部の小芦るり華（28）らPR隊が11日、スポニチ西部総局を訪れた。他にも佐賀支部からは今年絶好調の定松勇樹（24）、深川真二（51）、上野真之介（38）ら11選手が出場して地元タイトル獲得を狙う。優勝すれば来年3月23〜28日に当地で開催されるSGボートレースクラシック出場権も獲得とあって気合が入る。浜野谷憲吾（5