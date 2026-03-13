ホンダは慶應義塾大学、大阪大学と連携し、高度なAI人材の育成と、次世代AI技術の開発を目指すと発表しました。ホンダなどによりますと、慶應大学と大阪大学と始めるAI人材の育成講座ではキャンパスをつないで、同じ講義を同時刻に行います。大学の研究者に加えてホンダのエンジニアも講師を担当し、「世界で通用するAI技術」が学べるようにします。また、ホンダは慶応大学と「協働研究所」を設置し、人の意図や感情を理解する「自