元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏、日本エネルギー経済研究所の坂梨祥中東研究センター長、慶応大の鶴岡路人教授が１３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、イランの最高指導者に選ばれたモジタバ・ハメネイ師の声明について議論した。山下氏は、モジタバ師がホルムズ海峡の封鎖を徹底する考えを示したことについて「世界経済を人質に取っている」と指摘。坂梨氏は声明の狙いを「国民に新しいメッセージが必要と判