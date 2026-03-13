イラク北部で訓練支援を行っていたフランス軍の兵士がドローン攻撃を受け、6人がけが、1人が死亡しました。マクロン大統領は、「容認できない」と非難しています。12日、イラク北部のクルド人自治区・アルビルで、訓練支援を行っていたフランス軍の兵士がドローンによる攻撃を受け、6人がけが、1人が死亡しました。ドローンが、どこから発射されたかは現時点で不明ですが、アメリカとイスラエルによるイラン攻撃が開始されて以後、