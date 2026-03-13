「必勝」と書かれた筆文字の前に立つ横浜ＤｅＮＡの（左から）筒香、相川監督、東＝横浜横浜ＤｅＮＡは１３日、横浜スタジアムで必勝祈願を行った。ファンが見守る中、就任１年目の相川監督は「チームは筒香主将の下、ここまで最高の仕上がりになっている。今年も力をたくさん貸してください」と呼び掛けた。１軍選手、チームスタッフ、球団職員のほか、南場智子オーナーや木村洋太球団社長が出席。横浜総鎮守として知られる伊