演歌歌手真田ナオキ（36）が13日、相模原・相模女子大学グリーンホールで「真田ナオキバンドコンサート2026 in相模大野」を開催した。野球ファンとして「がんばれニッポン！」とWBCに臨む侍ジャパンに熱いエールを送った。この日が今年最初のコンサートで、自身の今シーズンの開幕戦と位置づけた。新曲の両A面シングル「陽が沈む前に…／プルメリアラプソディ」（4月8日発売）を初披露。ファン1500人を魅了した。開演前の取材で