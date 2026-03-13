カシオ計算機は、G-SHOCKの新シリーズ「GA-V01SKE」（TRANSPARENT PACK）を発売した。2000年代初頭に流行したカラフルなスケルトンボディを採用した4色展開で、価格はいずれも24,200円。GA-V01SKE「GA-V01SKE」は、タフネスを追求したGA-V01シリーズに、Y2K時代のテック製品にインスピレーションを得たデザインを採用したモデル。エッジの効いたパーツを組み合わせた有機的な外装フォルム、大型の全面液晶、ショックリリース針など