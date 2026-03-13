◇大相撲春場所６日目（１３日、エディオンアリーナ大阪）幕内・王鵬（大嶽）が大関・安青錦（安治川）を撃破した。立ち合いで受け止められ、もろ差しを許したが巨体を生かして極（き）めた。じりじりと圧力をかけて、相手の持ち味である低い姿勢を起こす。最後はきめ出しで２勝目を挙げた。「中に入られる形だったがしっかり圧力をかけられた」とうなずいた。安青錦は綱取りだが３勝３敗と不調。一方の王鵬も安青錦とは過去２