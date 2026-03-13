JR仙巌園駅の開業からあさって15日で1年。経済波及効果は予想の2倍以上の15億6000万円となっています。駅周辺の今を取材しました。 （記者）「電車が到着した、乗客のみなさんが続々と降りてくる。平日だがたくさんの人がみえている」 あさって15日で開業1周年のJR仙巌園駅。鹿児島中央駅から7分とアクセスが大幅に向上しました。 （鹿児島市から）「駅を降りてすぐに海と桜島がきれいに見えて、駅だけでも楽しめるような場所」