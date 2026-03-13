タレントの重盛さと美さん（37）が2026年3月10日、自身のインスタグラムを更新。もこもこ冬コーデのアップショットを披露した。雪景色をバックに重盛さんは、リスと水色のハートの絵文字を添えて、雪景色をバックに撮影したファーの帽子とフリースを合わせた冬コーデを投稿。美貌際立つアップショットなど、8枚の写真を公開している。インスタグラムに投稿された写真では、ファーがデザインされた帽子をかぶり、ブラウンとベージュ