13日、定期検査が行われている川内原発2号機で原子炉に核燃料を入れる作業が公開されました。 （記者）「川内原発2号機の原子炉格納容器の内部。原子炉の中に再び核燃料をいれる装荷作業が行われている」 川内原発2号機は1年1か月ごとに義務付けられた定期検査中です。2号機の定期検査は、去年11月に、運転期間が40年を超えてから初めてです。 九州電力は13日、燃料プールから核燃料を再び圧力容器に入れる作業を報道陣に