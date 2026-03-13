鹿児島産の農畜産物の消費拡大を図ろうと、JAグループによるイベントが開かれています。 今月、オープン11周年を迎える鹿児島市の「たわわタウン谷山」では、県内産の農畜産物をふるまう「たわわ祭り」がありました。 （記者）「フリーズドライされたお茶でコップに入れてお湯を注ぐだけで、かごしま茶を楽しむことができる」 荒茶の生産量が2年連続、日本一となったかごしま茶を身近に感じてもらおうと、去