ドル買い優勢、中東紛争の長期化を警戒ドル円１５９円台半ば＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、有事のドル買いが優勢となっている。トランプ米大統領とイランのモジタバ新最高指導者がともに強硬姿勢を示し、中東有事の長期化懸念が意識されている。ドル円は「有事のドル買い」と「リスク回避や介入警戒の円買い」との綱引きで方向感を欠き、前日NY終値159.35付近での揉み合いが続いている。ただ、水準自体は直近でレ&#