中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月13日】中国外交部報道官は13日、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長、王小洪（おう・しょうこう）共産党中央書記処書記・公安部長、董軍（とう・ぐん）国防部長が15〜17日、ベトナム側の招きに応じて同国を訪問し、中越外交・国防・公安「3プラス3」戦略対話メカニズムの第1回閣僚級会合に出席すると発表した。王毅氏は訪問期間中、ベトナム側指導者と共同で