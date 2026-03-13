タレントのユージ（38）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2カ月前に納車された「GLS600マイバッハ」の購入金額や支払い方法をぶっちゃけた。ユージは「ぴったり2カ月前に納車された」メルセデス・ベンツのマイバッハGLS600の2023年の4人乗りモデルで登場し「めちゃくちゃ気に入っています」と語った。「いろんなコメントがあったんです。どうやって買ったの？一体いくらしたんだ？隠すのも何か変だし、リアルな数字を