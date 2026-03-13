BMSGプロデュースによる第3のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」でデビューをつかんだSTARGLOW（RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAM）が13日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われた「TBSドキュメンタリー映画祭2026」内でドキュメンタリー映画『THE LAST PIECE -Glow of Stars-』の舞台あいさつに参加した。【動画】STARGLOW、今だから話せる“ラスピ”裏話でわちゃわちゃ！ド